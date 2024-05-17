Хренин срочно вызвал руководителей областей и Минска в Могилев 1 17.05.2024, 8:50

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Виктор Хренин

Стало известно, с какой целью.

В Могилеве 17 мая под руководством министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина проходит ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона государства». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В нем участвуют главы областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также военные комиссары этих регионов и столицы.

«Цель сбора — повысить уровень знаний должностных лиц в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствовать навыки в действиях с оружием», — говорится в сообщении Минобороны.

Во время тренировки участникам расскажут об основных тенденциях развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси и покажут, как применять беспилотные летательные аппараты, а также научат бороться с ними.

Кроме того, участникам сбора покажут, как действуют добровольцы отряда народного ополчения, когда нужно предотвратить и пресечь правонарушения. Добровольцы также продемонстрируют главам исполкомов действия по охране и обороне аэропорта силами территориальной обороны.

В ходе тренировки участникам представят основные и перспективные образцы вооружений и техники, которые есть в воинских частях и которые используют для подготовки городов и деревень к обороне.