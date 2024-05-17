Путину не хватило только тапочек в зубах Александр Невзоров

17.05.2024, 9:00

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Александр Невзоров

Оторопела планета.

Путин все-таки большой актер. Что есть, то есть. Он легко втек в рамку второстепенной и просительной фигуры и умело лебезил даже перед переводчиками.

От величавости главаря «расы русских господ» не осталось и следа.

Как справедливо заметил Лавров - «Путин ишак хозяина» Си.

Китайский владыка оценил смирение кремлевского диктатора - и был весьма благосклонен.

Оторопела планета.

Никто и не предполагал, что Путин так ловко умеет вилять хвостом и заискивать.

Упырю не хватало только тапочек в зубах.

Александр Невзоров, «Телеграм»