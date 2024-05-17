NYT: НАТО приготовилось к неизбежной отправке войск в Украину 1 17.05.2024, 9:04

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Для «быстрой» и «качественной» задачи.

Страны Североатлантического альянса могут отправить военных в Украину для «быстрой» и «качественной» подготовки украинской армии, которой предстоит отражать российское наступление этим летом, рассказали The New York Times осведомленные источники.

По их словам, сейчас украинские военнослужащие проходят подготовку в Европе — на тренировочных полигонах в Германии и Польше. Отправка их туда, а также возвращение через Львов и Киев в зону боевых действий отнимает много времени.

При этом из-за нехватки личного состава в ВСУ, которая достигла «критической точки», украинские чиновники попросили США и союзников по НАТО помочь в подготовке еще 150 тыс. новобранцев.

Перенос обучения в Украину позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта и адаптировать соответствующим образом обучающие программы, говорят собеседники NYT.

Отправка инструкторов НАТО в Украину «кажется неизбежной», отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

Однако, по его словам, сейчас подобные действия «поставят под угрозу жизни инструкторов», поэтому украинским военным придется выбирать: использовать средства ПВО для защиты военных НАТО или критической инфраструктуры страны.

Дискуссию об отправке западных войск в Украину в конце февраля начал президент Франции Эммануэль Макрон. В начале мая он назвал два условия для этого: российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев — отправить соответствующий запрос о помощи. Также он говорил, что Париж может пойти на такой шаг, если возникнет угроза захвата Россией Киева или Одессы.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал эту инициативу. По его словам, иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники. При этом он оговаривался, что не может публично пригласить армии других стран в Украину для участия в боевых действиях, так как Россия «сделает все, чтобы остановить нам военную помощь».