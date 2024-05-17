ВСУ сбили два российских самолета и вертолет 17.05.2024, 9:14

Иллюстративное фото

В украинском Генштабе подтвердили потери врага.

Силы обороны Украины уничтожили два российских самолета и один вражеский вертолет.

Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ, опубликованный в Facebook утром 17 мая.

Направление, на котором были сбиты «птички» оккупантов, а также подробности удачной охоты ВСУ не уточняются.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в частности:

танков − 7 547 (+18) ед.;

боевых бронированных машин − 14 552 (+14) ед.;

артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед.;

РСЗО − 1 071 (+1) ед.;

средств ПВО − 800 (+2) ед.;

самолетов − 353 (+2) ед.;

вертолетов − 326 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 073 (+45) ед.;

крылатых ракет − 2 200 (+0) ед.;

кораблей/катеров − 26 (+0) ед.;

подводных лодок − 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед.;

специальной техники − 2 062 (+7) ед.