Переломный год: что будет с ИП в Беларуси 8 17.05.2024, 9:21

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Скандальный закон уже принят, но есть нюансы.

Нашумевший закон об индивидуальных предпринимателях принят, однако важная деталь еще обсуждается: чем точно можно будет заниматься, а какие виды деятельности окажутся под запретом.

Но уже сейчас надо готовиться жить по новым правилам (возможно, без статуса ИП), отслеживать неочевидные риски и осваивать новые условия для бизнеса.

Сайт onliner.by разбирался в том, что надо знать тем, кто сейчас работает как ИП.

Многим индивидуальным предпринимателям уже сейчас нужно готовиться к изменениям, объясняет эксперт в области бухгалтерского учета и расчета налогов Елена Игнатович.

— Нынешний год определенно станет переломным в плане работы индивидуальных предпринимателей в Беларуси. Уже с начала 2024 года ИП больше не являются плательщиками НДС, определяют свой доход только по принципу оплаты, — напоминает эксперт.

Более того, те, кто получит доход (выручку) в сумме более 500 тыс. рублей за 2024 год, не смогут продолжить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 1 января 2025 года — и здесь нужно им будет сделать выбор:

1. Уйти в наем, то есть стать наемным работником.

2. Стать самозанятым или плательщиком налога на профессиональный доход (если выбранным видом деятельности можно заниматься физлицу с применением «льготных» режимов налогообложения).

На сегодня стать плательщиком НПД легко и просто: нужно определить, можно ли заниматься определенным видом деятельности, и если можно, то скачать приложение «Налог на профессиональный доход», заполнить в нем необходимые поля и начать работать, объясняет Елена Игнатович.

Как определить вид деятельности, которым можно заниматься с применением НПД? Нужно изучить постановление Совмина от 8 декабря 2022 года №851 «О перечне видов деятельности» (перечень строгий и закрытый), внимательно прочитать статью 7 закона от 30 декабря 2022 года №230 «Об изменении законов по вопросам налогообложения» (она рамочная и не содержит конкретных видов деятельности) и рубрику «Вопрос-ответ» на сайте Министерства по налогам и сборам, где есть пояснения по конкретным ситуациям.

3. Открыть юридическое лицо.

Многим придется выбирать между двумя последними пунктами — рассказываем, какие могут быть нюансы.

Кому нельзя быть ИП?

Сейчас на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина «О предпринимательской деятельности». В нем приводятся перечни видов деятельности, которые планируется разрешить для ИП и физлиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Здесь весь список, до 25 мая можно вносить предложения по включению или исключению определенных видов деятельности.

Обсуждаемое новое разделение на разрешенные и запрещенные виды деятельности для ИП начнет действовать с 1 октября 2024 года. Если вид деятельности не будет включен в перечень разрешенных, с 1 октября ИП по нему не зарегистрируют.

Что, если ИП будет заниматься деятельностью, которой нет в списке разрешенных? Тогда это признают незаконной предпринимательской деятельностью — со всеми вытекающими последствиями. Административная ответственность предусмотрена статьей 13.3 («Незаконная предпринимательская деятельность») КоАП. Нарушителям грозит штраф от 20 до 200 базовых величин (сейчас это от 800 до 8000 рублей) с конфискацией до 100% полученного дохода, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации.

Важный момент: индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 октября 2024 года, вправе заниматься своим видом деятельности, не включенным в перечень, по 31 декабря 2025 года.

Но тут не стоит забывать, что в Минске индивидуальных предпринимателей по техническим причинам сейчас не регистрируют. Поэтому возможность зарегистрироваться в качестве ИП есть у тех физлиц, которые зарегистрированы по месту жительства не в Минске.

Кто может стать самозанятым?

В проекте постановления Совмина «О предпринимательской деятельности» есть и перечень видов деятельности для физлиц, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Для них тоже будут новшества, так что есть смысл внимательно изучить список, чтобы понять, можно ли будет продолжать работу в будущем.

Кроме применения налога на профдоход, физлицо может стать плательщиком единого налога, сбора за оказание услуг в агроэкотуризме или сбора за ремесленничество. Важно: чтобы стать плательщиком сборов, нужно пройти специальную комиссию в местной администрации.

Если вы раздумываете об уплате единого налога с ИП и других физлиц, нужно заглянуть в приложение 24 Налогового кодекса. Если интересующий вид деятельности есть в этом приложении, можно заниматься им и платить единый налог.

— Внимательный читатель заметит, что виды деятельности, разрешенные на сегодняшний момент при применении НПД и единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, похожи и где-то полностью совпадают, — обращает внимание Елена Игнатович.

Поэтому важно понять принципиальную разницу между налогом на профдоход и единым налогом:

ЕН платится заранее в фиксированной сумме, тогда как НПД уплачивается в зависимости от размера полученного дохода.

В платеж по НПД уже включен ФСЗН, тогда как ЕН платится только в налоговые органы.

При выборе ЕН можно оказывать услуги только физическим лицам (потребителям), тогда как при применении НПД физическое лицо может по некоторым видам деятельности оказывать услуги как физлицам, так и индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Открываю юрлицо — что надо знать?

В целом об открытии юридического лица уже задумались многие ИП по одной или нескольким причинам. Например, если ожидается, что за 2024 год выручка достигнет потолка в 500 тыс. рублей (тогда станет нельзя быть ИП), если текущий вид деятельности запретят для индивидуальных предпринимателей либо если есть желание нанять больше трех работников, расширить свой бизнес и перевести его на новый уровень. Но не всегда понятно, какую организационно-правовую форму выбрать: ЧУП, ООО, ОДО?

Разница между ООО и ОДО состоит в том, что в обществе с дополнительной ответственностью нужно установить субсидиарную ответственность учредителей (участников) общества по его обязательствам в пределах, определяемых уставом, но не меньше чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам (от 2000 рублей). Это вся разница, объясняет Елена Игнатович, поэтому ОДО как организационно-правовая форма постепенно исчезает, так как никому из учредителей (участников) не нужна дополнительная ответственность в перспективе.

— Выбор остается между ЧУП и ООО. С точки зрения уплаты налогов по предпринимательской деятельности разницы нет: и ЧУП, и ООО доступна упрощенная или общая система налогообложения (уплата налога на прибыль и НДС).

Разница появляется, например, при передаче активов от ИП к ЧУП и от ИП к ООО. При передаче активов от ИП к ЧУП не возникает никаких налоговых последствий ни для самого ИП, ни для юридического лица, ведь активы передаются в рамках одного собственника (собственником имущества ЧУП выступает физическое лицо).

При передаче активов от ИП к ООО налоговые обязательства возникают только у юридического лица, ведь в этом случае имущество ООО принадлежит самому ООО, в отличие от ЧУП, даже несмотря на то, что само ООО фактически принадлежит физическому лицу. Поэтому ООО должно будет оплатить УСН или налог на прибыль с суммы передаваемых активов.

Основные, но не все отличия между ООО и ЧУП:

1. Имущество находится у ЧУП на праве хозяйственного ведения и является собственностью физлица, в то время как имущество ООО принадлежит самому ООО.

Что это значит? Имущество ООО нельзя просто так взять себе: нужно уплатить соответствующие налоги, например подоходный налог при снятии денег в виде дивидендов с расчетного счета ООО. В то же время в ЧУП имущество может быть изъято учредителем как с уплатой налогов, так и без уплаты.

2. Учредителем ЧУП является один человек, в то время как учредителями ООО могут быть от 1 до 50 человек. ООО дает возможность строить бизнес на партнерстве.

3. Если по каким то причинам нужно продать бизнес, то в ООО продается доля — это относительно простая процедура, в то время как в ЧУП долей нет, и продать ЧУП можно только как имущественный комплекс или реорганизовать ЧУП в, например, ООО и уже продать долю, то есть, по сути, продажа ЧУП — более сложное занятие.

Как перевести ИП в юрлицо?

Сегодня есть два варианта:

1. Традиционный вариант, при котором ИП открывает юридическое лицо и переводит туда бизнес-активы различными способами (передача, вклад в уставный фонд, аренда или, например, продажа). Лицензии и разрешения при данном способе передать от ИП юрлицу нельзя. Здесь важно помнить, что могут возникнуть налоговые последствия, например, передачи активов от ИП ООО, при которой ООО необходимо будет заплатить в бюджет УСН или налог на прибыль.

2. «Бесшовный переход» — в этом случае лицензии и разрешения можно передать от ИП юридическому лицу, при этом передача активов будет без налоговых последствий в рамках закона от 22 апреля 2024 года №365 «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» (вместе с «Положением о создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом»).

Если в рамках «бесшовного перехода» ИП будет ликвидировано, то при традиционном варианте возможно параллельное существование ИП и юридического лица. Есть ли здесь риски?

— Да, налоговые риски есть. Например, все мы знаем, что при достижении объема выручки (дохода) в 500 тыс. рублей в 2024 году ИП не сможет работать в этом статусе в 2025-м. И здесь может возникнуть желание разделить объемы выручки (дохода) между юрлицом и ИП, тем самым сохранив возможность работать как ИП в 2025 году. Налоговые органы тщательно мониторят ситуацию и выявляют такую связку юридических лиц и ИП.

А такого ИП, который разделил выручку в 2024 году, ждут неприятные последствия:

доначисление налогов по его деятельности (возможно применение ставки подоходного налога в размере 30%);

запрет на предпринимательскую деятельность в 2025 году (если ИП будет ею заниматься, ее признают незаконной, а это ответственность, о которой упоминалось выше).