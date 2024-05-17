Как разместить в маленькой «однушке» спальню и гостиную? 3 17.05.2024, 9:46

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Владелец этой минской квартиры знает ответ на вопрос.

Если вам не хватает пространства в квартире, у вас есть два варианта: использовать собственную фантазию при обустройстве интерьера или привлечь дизайнеров, которые знают толк в перепланировках. Хозяин этой небольшой однушки в 30 «квадратов» на ул. Коржа, 3 в Минске решил выжать из жилой площади максимум, отмечает «Онлайнер».

Щедрый бонус в виде трехметровых потолков, который имеют владельцы квартир в сталинках, позволяет им соорудить в таких пространствах полуторный этаж. Этим и воспользовался минчанин.

С точки зрения эстетики выглядит такая перепланировка современно, а если говорить о функциональности — еще и удобно. А теперь перейдем к характеристикам самого жилья.

Расположилась квартира на третьем этаже в кирпичном доме 1956 года. Она имеет компактную кухню в 4,9 «квадрата», а также жилую комнату площадью 19 квадратных метров. Если верить автору объявления, в квартире сделан капитальный ремонт с полной заменой коммуникаций. Мебель разработали по индивидуальному дизайн-проекту. Деревянный пол в квартире отреставрирован, а стены «оголили» до кирпича, создав в помещении атмосферу лофта.

Квартира находится в шаговой доступности от проспекта Дзержинского, в месте с оживленной инфраструктурой.

Стать владельцем аккуратного жилья в сталинке можно за $58 тысяч, или 187 тысяч рублей.