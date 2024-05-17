Под Гродно разгулялся торнадо

Под Гродно разгулялся торнадо3
- 17.05.2024, 10:08
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Его засняли на видео в полях между Скиделем и Озерами.
Пылевой вихрь сняли очевидцы в поле недалеко от Гродно. Видео опубликовал сайт Newgrodno.by.
По словам автора ролика, торнадо разгулялось на полях между Скиделем и Озерами 13 мая. Мужчина в тот момент находился на дороге.
«Смерч шел с одной стороны поля и прошел буквально сквозь меня. Я побывал внутри торнадо. Ощущения прикольные», — поделился он.
И это, похоже, не единственное торнадо, который на днях видели в Беларуси. Так, пользователь TikTok с ником bortichd тоже опубликовал на днях видео пылевого вихря, которое он снял во время своего путешествия по Гродненской области.
Он ехал по дороге и заметил в поле огромный вихрь пыли.
@bortichd Пылевой вихрь в Гродненской области #belarus #беларусь #торнадо #природа #путешествия #nature #fyp ♬ original sound - Chaydon Media
В комментариях к ролику одна из пользовательниц соцсети отметила, что видела такое же торнадо возле Видомли по пути в Брест.
Другая предположила, что это все последствия изменения климата: «А ведь все с меньшего начинается, страшно, как климат меняется».