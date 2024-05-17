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Под Гродно разгулялся торнадо

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  • 17.05.2024, 10:08
  • 1,000
Под Гродно разгулялся торнадо

Его засняли на видео в полях между Скиделем и Озерами.

Пылевой вихрь сняли очевидцы в поле недалеко от Гродно. Видео опубликовал сайт Newgrodno.by.

По словам автора ролика, торнадо разгулялось на полях между Скиделем и Озерами 13 мая. Мужчина в тот момент находился на дороге.

«Смерч шел с одной стороны поля и прошел буквально сквозь меня. Я побывал внутри торнадо. Ощущения прикольные», — поделился он.

И это, похоже, не единственное торнадо, который на днях видели в Беларуси. Так, пользователь TikTok с ником bortichd тоже опубликовал на днях видео пылевого вихря, которое он снял во время своего путешествия по Гродненской области.

Он ехал по дороге и заметил в поле огромный вихрь пыли.

@bortichd Пылевой вихрь в Гродненской области #belarus #беларусь #торнадо #природа #путешествия #nature #fyp ♬ original sound - Chaydon Media

В комментариях к ролику одна из пользовательниц соцсети отметила, что видела такое же торнадо возле Видомли по пути в Брест.

Другая предположила, что это все последствия изменения климата: «А ведь все с меньшего начинается, страшно, как климат меняется».

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