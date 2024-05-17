В четырех районах Беларуси не будут продавать алкоголь 5 17.05.2024, 10:16

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Определены дни.

В четырех районах Беларуси в 2024 году ограничат продажу алкоголя. Такое решение приняли местные власти. Документы опубликованы 17 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о Житковичском районе Гомельской области, Слонимском — в Гродненской, а также о Чаусском и Могилевском районах Могилевской области.

В частности, в Житковичском районе не будут продавать спиртное в магазинах с восьми часов утра 25 мая и до восьми утра 26 мая, а также с восьми утра 31 мая до восьми утра 1 июня. Это связано с проведение в школах мероприятий в честь завершения учебного года.

Кроме того, алкоголь не будут продавать в магазинах во время выпускных у школьников. Ограничение будет действовать с восьми часов утра 14 июня до этого же времени 15 июня.

В Слонимском районе будет только один день трезвости — 25 мая. С десяти часов утра и до 17 вечера магазины не будут продавать водку, ликеро-водочные напитки, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие виды спиртного с объемной долей этилового спирта семь и более процентов.

В Могилевском и Чаусском районах дни трезвости пройдут 25 мая и 14 июня. Продажа спиртного будет запрещена с 00.00 до 24.00.

При этом будут действовать исключения. В Слонимском и Могилевском районах алкоголь можно будет купить на розлив в кафе, барах и ресторанах, а в Житковичском и Чаусском районах его будут продавать еще и в торговых объектах для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.