Зеленский рассказал о реальном продвижении войск РФ в Харьковской области 17.05.2024, 10:23

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Президент Украины назвал самую глубокую точку «прорыва» оккупантов.

Российская армия при наступлении на севере Харьковской области продвинулась не более чем на 10 км. Ситуация стабилизируется.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, была предметная встреча с главкомом ВСУ Александром Сырским, командующим объединенными силами ВСУ Юрием Содолем, генералом Михаилом Драпатым, главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и представителями Нацполиции.

«На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было», - сказал Зеленский.

По его словам, у Украины очень мощные бригады. «Я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами - то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых направлений», - добавил президент Украины.

Он заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. «Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто», - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что «до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли».

«Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что оно дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов», - рассказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, «Волчанск - их цель, разумеется». «Помимо того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована», - сообщил Зеленский.