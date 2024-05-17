Белоруска пыталась вернуть конфискованный за нетрезвую езду Nissan 3 17.05.2024, 10:30

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Что решил суд?

Белоруску судили за «пьяную» езду, совершенную в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Женщина подала апелляцию, посчитав приговор слишком суровым, и просила не конфисковывать у нее Nissan Qashqai, пишет av.by. Соответствующее определение суда опубликовано в банке судебных решений на портале pravo.by.

Автомобилистке по ч. 1 cт. 317 УК назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 7 лет.

Также она должна уплатить штраф в доход государства в размере 350 базовых величин (14 000 рублей).

А ее Nissan Qashqai в соответствии с ч. 1 ст. 46-1 УК постановлено подвергнуть специальной конфискации, принудительно безвозмездно изъять в собственность государства.

Апелляция

В апеллляционной жалобе женщина просила учесть полное признание ею вины и чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, осознание противоправности своих действий, а также то обстоятельство, что она осуществляет уход за родственником, страдающим заболеванием опорно-двигательного аппарата и требующим постоянного ухода.

Кроме того, белоруска ссылалась на трудное материальное положение их семьи. Она просила смягчить приговор.

Решение суда

Минский городской суд отметил: наказание нарушительнице назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, имеющихся в материалах дела данных о ее личности. В том числе было принято во внимание чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

Из материалов уголовного дела усматривается, что обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, что «свидетельствует об устойчивой направленности на совершение противоправных действий».

Наличие родственника, нуждающегося в постоянном уходе, незначительный размер дохода семьи не являются безусловным основанием для снижения срока и размера наказаний.

Кроме того, обоснованно применена спецконфискация Nissan Qashqai, на котором и было совершено преступление. Просьба о ее неприменении не основана на уголовном законе, отметили в суде.

Таким образом, первоначальный приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.