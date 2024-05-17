У Чунцинского вокзала
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 17.05.2024, 10:44
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Поездка вассала на поклон к суверену.
Прокремлевские СМИ с придыханием освещают визит Путина в Пекин: сам великий Си изволил принять!
Даже плошкой с рисом накормил!
Уже особо никто и не пытается скрыть, что это классическая поездка вассала на поклон к суверену.
Построение «русского мира» незаметно трансформировалось в «конфликт с Западом на стороне КНР». Причем в роли самого что ни на есть дешевого пушечного мяса.
Престарелый вождь поехал отчитываться и клянчить помощь.
«У Чунцинского вокзала, стою я пожилой, подайте компартии ради юанчик золотой!»
В долгу Кремль не останется и впишется даже в самую сомнительную авантюру Пекина.
Полноценным союзником товарищ Си Путина, разумеется, не видит, а вот в качестве должника — вполне.
Так что серьезной поддержки ждать не стоит, но и совсем без гостинцев в Москву не отправят.
Цена за них будет очень высокой, впрочем, возвращать «когда-то потом», а вождь так далеко не заглядывает.
«Дедушка старый, ему все равно».
Он, конечно, сразу в рай, а кто в живых останется — пусть со всем этим и разбирается.
Телеграм-канал «Запретное мнение»