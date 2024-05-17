Инопланетяне скорее всего существуют, но это не НЛО: что говорят эксперты 17.05.2024, 10:46

Глава Института SETI поделился своей теорией.

Появление непознанных летающих объектов или НЛО, о которых сообщают люди в течение многих десятилетий, привели к развитию теорий о том, что инопланетяне посещают Землю. И, возможно, они даже осуществляли аварийные посадки на планете.

Таким образом приверженцы теорий заговора предполагают, что правительство США скрывает от общественности данные об инопланетных технологиях. Но руководитель организации Институт SETI, которая сотрудничает с NASA, и занимается поиском потенциальной внеземной жизни, говорит, что доказательств этому нет, пишет Space (перевод - «Фокус»).

По словам Билла Даймонда, главного исполнительного директора Института SETI, нет никаких заслуживающих доверия доказательств наличия инопланетных технологий в нашем небе. Он считает, что идея о том, что правительство США скрывает эти технологии от населения не выдерживает критики.

По словам Даймонда, нельзя исключать возможности того, что инопланетяне все же существуют и что доказательства этого будут обнаружены. Но делать поспешные выводы о том, что НЛО – это инопланетная технология, нельзя. Этому доказательств нет.

Эксперт считает, что любая инопланетная цивилизация, которая смогла бы путешествовать между звездами, имела бы технологии, настолько продвинутые по сравнению с нашей, что они были бы за пределами нашего понимания.

И скорее всего, даже если инопланетяне решили прилететь на Землю, то они отправили бы сюда зонд, а не корабль с живыми существами. Таким образом Даймонд намекает на знаменитей инцидент в Розуэлле в 1947 году, когда как считают конспирологи разбился корабль с инопланетянами.

Даймонд считает, что даже если бы инопланетяне решили прилететь самостоятельно на Землю, то они сделали бы все, чтобы мы об этом не узнали.

По словам эксперта, люди хотят верить в то, что Земля – это не единственное место, где есть жизнь и это вероятно так и есть. Обнаружены уже несколько тысяч планет, а из них несколько десятков планет похожи на Землю. Но учитывая, что в нашей галактики сотни миллиардов звезд, считается, что вокруг каждой звезды есть хотя бы одна планета, а то и больше. И примерно половина из них скорее всего похожи на Землю как минимум по составу и размеру, а также тем, что они находятся в зоне обитаемости своих звезд. Это регион космоса, где есть все условия для поддержания воды в жидком виде на планете.

Даймонд считает, что только в нашей галактике существуют десятки миллиардов потенциально обитаемых планет и существует большая вероятностью того, что где-то там существует разумная внеземная жизнь.

Наконец, руководитель Института SETI гооврит, что если правительство США действительно верит в то, что инопланетяне бродят по нашей планете, то где деньги на исследования? По словам Даймонда, отсутствие государственного финансирования для изучения НЛО является свидетельством того, что правительство совершенно уверено в том, что в случайных наблюдениях за странными объектами нет ничего особенного.