Полковник ВСУ назвал слабое место Лукашенко 17.05.2024, 10:53

Роман Свитан

Украина уже «косо смотрит» на эти объекты.

Полковник ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в интервью «24 каналу» оценил возможность наступления россиян на Украину с северного направления.

«Лукашенко триста раз подумает, позвонит Си Цзиньпину с просьбой утихомирить Путина для того, чтобы он не подставлял Беларусь под удар украинских военных», — сказал Свитан.

Он уточнил, что угрозы наступления россиян в Черниговскую область нет. Однако враг может угрожать со стороны Беларуси для того, чтобы Украина растянула свои резервы, которые есть, например, в Донецкой области по дополнительной линии фронта.

«На Харьков они заставили нас перебросить резервы, такая же самая картина будет в ближайшее время возле Сум. Именно такие «тревожные» операции россияне могут планировать на границе Украины с Беларусью», — отметил Свитан.

По словам военного эксперта, Лукашенко осознает, что под угрозой могут оказаться белорусские нефтеперерабатывающие заводы, если из Беларуси будут «косые взгляды» на Украину.

«Это нефтеперерабатывающие заводы, которые изготавливают дизель, для российской армии, кстати, тоже, Мозырский НПЗ, «Нафтан» и т.д., до которых мы достаем», — подчеркнул Свитан.

Он также пояснил, что для Лукашенко уничтожение этих объектов будет болезненным событием, ведь они обогащают его «карманы».

Для Украины же эти заводы станут легальными военными целями, которые будут уничтожены, как только, из Беларуси будет вторжение.