США резко ответили на «мирное» заявление Си Цзиньпина после встречи с Путиным 17.05.2024, 10:58

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Китай не сможет усидеть на двух стульях.

В Пекине прошла встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, в результате которой политики подписали ряд документов об углублении сотрудничества. Китайский глава сделал заявление, что обе страны считают правильным путем «политическое урегулирование украинского кризиса». Это прокомментировал заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател, его заявление во время брифинга передали в «Голосе Америки».

«Я увидел что-то, что выглядело как совместное заявление по результатам этой встречи, где говорилось об обеспокоенности относительно эскалации, желании какого-то мирного процесса или политического решения конфликта в Украине. С нашей точки зрения, решение простое. Российская Федерация должна просто уйти из Украины, она может оставить те территории, на которых она находится в Украине, она может уйти из Крыма, и мы будем иметь мирное решение», — сказал Пател.

Он подчеркнул, что Россия и сам Путин снова и снова показывают, что в этом не заинтересованы. Представитель Госдепа США отметил, что Китай не может одновременно стремиться к улучшению отношений с другими странами и подпитывать военную машину Кремля.

«КНР не может сидеть на двух стульях», — заявил он.

Пател заверил, что такую позицию имеет не только Вашингтон, но и его партнеры из G7, НАТО и Евросоюза.

«Подпитка оборонно-промышленной базы России Китайской Народной Республикой угрожает не только безопасности Украины, но и европейской безопасности, и Пекин не может достичь лучших отношений с Европой, продолжая поддерживать нечто подобное», — добавил спикер Госдепа.