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Могилевчанка умерла от отравления неустановленным веществом

  • 17.05.2024, 10:58
  • 1,438
Могилевчанка умерла от отравления неустановленным веществом

Судебные эксперты выяснили, что это было.

В Могилеве женщина почувствовала себя плохо на улице, ей вызвали скорую, но в больнице она умерла. Врачи поставили диагноз — острое отравление неустановленным веществом. Судебные эксперты выяснили, что это было.

Об этом сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

Результаты экспертизы показали, что причиной смерти 50-летней могилевчанки стало отравление этиленгликолем.

«Концентрация данного вещества в крови погибшей составила более 4 г/л, что в два раза превышает смертельную концентрацию. Также в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации менее 1 промилле», — рассказали эксперты.

Они пояснили, что по химической классификации этиленгликоль относится к двухатомным спиртам, представляет собой бесцветные или слегка желтоватые, сиропообразные, сладковатые на вкус жидкости, без запаха. Дозы, которые могут вызвать тяжелые отравления человека, бывают разные, но в большинстве смертельных случаев это были 100−150 миллилитров жидкостей, содержащих этиленгликоль.

Это вещество обладает низкими температурами замерзания, поэтому его широко используют в антифризах, тормозных жидкостях, антиобледенителях и других средствах.

Специалисты добавили, что самый доступный из этих продуктов — автомобильный антифриз, чаще всего его употребление приводит к отравлениям. Опьяняющее действие этиленгликоля слабое, в то время как риск получения смертельного отравления — высок.

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