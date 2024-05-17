«Искандеры» вместо унитазов 17.05.2024, 11:03

Из наблюдений за минскими парадами.

В параде в честь 80-летия освобождения Беларуси от нацистов впервые примут участие оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», переданные Россией год назад. Те самые, которые при необходимости могут использовать ракеты «в ядерном исполнении».

Прочитав эту новость, кто-то может вспомнить те недалекие времена, когда по Минску вслед за военной техникой на парадных платформах ехали унитазы и холодильники.

Те времена, когда власть всячески изображала из себя миротворца и главного поборника нейтралитета. «Если мы придем в Украину, то только на тракторах или троллейбусах». Помните, да?

Да, действительно, был такой эпизод в биографии правящего режима. Но если оглянуться на всю его тридцатилетнюю историю, то выглядит тот короткий период как временная слабость, конъюнктурная необходимость. Времена тогда были тревожные — Крым, Донбасс.

И все же это было вынужденное отклонение. Тогда как появление на параде российских «Искандеров» в наши дни — это продолжение генеральной линии.

Лукашенко не первый год наряжается в костюм генералиссимуса, не первый раз пугает народ коварными врагами, которые есть и спать не могут, лишь только и думают, как покуситься на святое.

И в тот самый год, когда многие из нас улыбались при виде продукции «Керамина» в сопровождении физкультурников и трудовой молодежи, всем нам показали совсем другой парад.

В марте 2017-го по главному проспекту столицы прошли колонны милиционеров с немецким стрелковым оружием в руках, а также штурмовые установки «Марс».

На День Воли в том же году всем нам продемонстрировали импортные водометы и другую технику для подавления желания менять власть конституционным путем.

Прошло три года и все это было задействовано по всей стране — от Минска до Бреста. Задействовано против внутренних «врагов». Судя по всему, «Искандерами» хотят напугать внешних «недругов». Вопрос лишь в том — только ли напугать?

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»