Почти пять тысяч украинских заключенных отправятся на фронт 17.05.2024, 11:22

3,154

Они согласились заключить контракт.

Почти 5 тысяч осужденных согласились с принятием закона об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью «Главкому».

Отмечается, что соответствующий опрос среди осужденных проводили в апреле.

«4,5 тыс. осужденных ответили: «Да». При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий — мотивация», — подчеркнула она.

Высоцкая также отметила, что в начале полномасштабного вторжения РФ министерство получило более тысячи заявлений от осужденных, которые хотели пойти на фронт, но тогда ни военные, ни парламент не были готовы на такой шаг.

При этом Высоцкая отметила, что во время общественной дискуссии вокруг изменений в мобилизационный закон, которая длилась с конца прошлого года, ситуация изменилась.