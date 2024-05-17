Гаджетами от Apple можно будет управлять с помощью глаз 17.05.2024, 11:27

Новая функция появится на iPad и iPhone.

Гаджеты Apple получат ряд новых высокотехнологичных функций, которые сделают их доступными для людей с нарушениями слуха, зрения и моторных функций, пишет New Voice.

Новые функции специальных возможностей появятся позже в этом году. Среди них — Eye Tracking (позволяет управлять гаджетом используя только глаза), Music Haptics (позволяет слушать музыку с помощью технологии виброотклика сенсорного дисплея Taptic Engine в iPhone) и голосовые ярлыки для сложных задач Vocal Shortcuts.

Eye Tracking, как сообщает Apple, работает благодаря искусственному интеллекту. Инструмент использует фронтальную камеру и не требует дополнительного оборудования или аксессуаров. С помощью Eye Tracking пользователи могут перемещаться по элементам приложения и активизировать элементы. Для этого есть дополнительные функции, как нажатие физических кнопок, свайпы и другие жесты, закрепленные за определенными движениями глазами.

Music Haptics позволит людям с нарушениями слуха воспринимать музыкальные треки с помощью вибрации.

«Если эта функция доступности включена, Taptic Engine в iPhone воспроизводит нажатия, текстуры и изящную вибрацию под аудио музыки. Music Haptics работает с миллионами песен в каталоге Apple Music и будет доступен как API для разработчиков, чтобы сделать музыку более доступной в своих приложениях», — пишет Apple.

Новые голосовые ярлыки Vocal Shortcuts позволят закреплять за определенными сложными задачами определенные высказывания. Голосовой помощник Siri будет понимать их и выполнять задачи. Чтобы такие функции были доступны для более широкого круга людей, Apple также разработала инструмент Listen for Atypical Speech, который предоставляет устройствам способность понимать говорящего, страдающего от заболеваний, влияющих на речь (церебральный паралич, боковой амиотрофический склероз, инсульт и т. д.).

Также появится новый режим, который уменьшит укачивание пассажиров в движущихся транспортных средствах. Используя датчики, встроенные в iPhone и iPad, Vehicle Motion Cues распознает, когда пользователь находится в движущемся транспортном средстве, и реагирует соответственно, чтобы стабилизировать изображение.