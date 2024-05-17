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Момент истины

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  • 17.05.2024, 11:41
  • 3,548
Момент истины
Михаил Самусь

Ось зла нужно душить прямо сейчас.

Встреча Путина и Си. Моя гипотеза: Си демонстративно водит Пу под ручку, показывая Западу (прежде всего Европе), что «если вы не согласитесь на мои условия, я поддержу Пу в войне против Украины и тогда вам точно будет крючок».

По-моему, не лучший ход Пекина, но ввиду провала миссии Си в Париже и приближения выборов в США (которые могут принести очень негативные новости для Китая), это один из вариантов для Си.

Поэтому я пока не стал делать выводы, что «Китай окончательно пошел на союз с Москвой».

И предложение у меня исходя из этого таково: категорически усиливать давление на Китай по поводу контактов с Россией, а против России наконец-то применить реальные (а не карикатурные) санкции.

Наступает решающий период, поэтому надо душить Ось зла сейчас, чтобы потом не удивляться китайским танкам в российских бригадах.

Михаил Самусь, «Фейсбук»

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