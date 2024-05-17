«Слабость была просто невероятная» 2 17.05.2024, 11:43

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Что сейчас происходит с пострадавшими на гастрофесте в Бресте.

Люди, которые поужинали в злополучном кафе в Бресте, рассказали Tochka.by о своем самочувствии и диагнозе медиков.

В первые майские праздники в соцсетях разгорелся скандал: посетители одного из заведений, участвовавшего в брестском гастрофесте, сильно отравились.

Журналисты решили узнать, как чувствуют себя пострадавшие сейчас. Однако на момент разговора некоторые из них все еще не оправились и по состоянию здоровья отказались от интервью.

«Вкус у сета был хорошим»

В числе первых пострадавших оказались Юлия и две ее подруги.

Компания встретилась 1 мая специально ради гастрофеста. Некоторое время обсуждали, в каком из заведений-участников поужинать. В результате остановили свой выбор на кафе Le'mar.

Три подруги сделали одинаковый заказ: конкурсный сет из четырех блюд. С ними была еще одна девушка, она выбрала позицию из основного меню заведения.

Юлия перечисляет позиции сета по памяти: тартар из дорадо, блюдо с индейкой, говядина с гарниром и муссовый десерт с миндальной крошкой. Все завесило примерно на 800 граммов и стоило порядка Br38.

«Следующий день я провела в поездке. Четыре часа дороги прошли хорошо, а затем меня резко начало знобить, поднялась температура. Списалась с девочками, оказалось, что у них та же ситуация: температура около 39°С, рвота, диарея. Не пострадала только подруга, заказавшая позицию из основного меню», — поделилась Юлия.

Девушка обратилась к врачу, сдала анализы. Результатов пока нет, но Юля уверена: причиной отравления стал тартар.

«Одной из подруг позвонили сотрудники Le'mar, извинились. Сказали, что делают все возможное, проводят проверку и что уже известно: рыба не прошла исследования. К тому же анализы подруг показали: именно сальмонелла стала причиной отравления», — поделилась девушка.

По словам Юлии, на вкус блюда из конкурсного сета были хорошими, ужин подругам понравился.

«Никаких признаков того, что продукты испорчены, мы не заметили», — подчеркнула она.

На данный момент Юлия не испытывает острого недомогания, однако продолжает лечение в рамках предписаний врача.

Только выписали из больницы

Наталья почувствовала первые симптомы отравления на следующий день после ужина. Недомогание проявилось в виде резкого и сильного упадка сил.

«Слабость была просто невероятная. Позже к ней добавился сильный озноб: тело просто колотило. Поднялась высокая температура, сознание затуманилось, затем началась диарея», — описала свое состояние Наталья.

К врачу девушка обратилась через день. Доктор не исключала у Натальи кишечную инфекцию, однако на момент первого осмотра поставила просто гастроэнтерит.

«Я тогда уточнила, почему так. Медик мне объяснила, что инфекцию нужно обязательно подтвердить результатами анализов, которых у меня тогда не было», — подчеркнула героиня.

Спустя три дня после ужина Наталье резко стало хуже, пришлось вызвать скорую. Девушку положили в инфекционное отделение. Сейчас, к счастью, она уже дома.

«В день госпитализации у меня взяли анализы. Позже по ним установили сальмонеллез», — поделилась пострадавшая.

О своем отравлении Наталья сообщила и организаторам гастрофеста: оставила соответствующий комментарий в соцсетях.

За последние несколько дней температура у Натальи не поднималась выше 37,5°С. Правда, у нее до сих пор упадок сил и быстрая утомляемость.

Обе пострадавшие решили: после того, как почувствуют себя лучше, продолжат разбираться с заведением в случившемся. Речь может идти об оплате медуслуг и больничного.

Минздрав сообщил о завершении санрасследования массовых отравлений посетителей брестского кафе.

В результате исследования выявили серьезные нарушения, которые привели к заболеваниям у двух десятков людей.

Среди причин назвали:

несоблюдение правил термической обработки блюд, готовившихся из сырых эпидемиологически значимых продуктов

несоблюдение правил личной гигиены работниками кафе, среди которых выявлены носители инфекции.

В данный момент работа заведения приостановлена. Из-за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения правоохранители начали административные процессы в отношении ответственных лиц. Материалы расследования передадут в местную прокуратуру.

По информации властей, в Брестскую областную клиническую больницу госпитализировали 12 человек, еще семь пациентов лечатся амбулаторно.

Комментарий организаторов гастрофеста

Организаторы гастрофеста выразили свою обеспокоенность и заверили, что произошедшее оказалось для них абсолютной неожиданностью.

«Ежегодно фестиваль посещают десятки тысяч гостей по всей республике, а также тысячи иностранных гостей. За восемь лет работы проекта «Гастрофест» мы крайне редко сталкивались с подобными ситуациями, но, к сожалению, хорошо осознаем, что в сфере общественного питания никто не застрахован от подобных инцидентов», — заявили официальные представители проекта.

Будет ли заведение Le'mar участвовать в последующих гастрофестах, пока неизвестно. Это зависит от многих факторов, в том числе от дальнейшей судьбы самого кафе.