Лукашенко злит Пашиняна 17.05.2024, 11:50

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Хлопнет ли армянский премьер дверью?

17 мая белорусский правитель вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посещает Нагорный Карабах, за который долгие годы велись боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба белорусского политика, во время поездки Александр Лукашенко и Ильхам Алиев посетили города Физули и Шушу, где осмотрели «разрушенные объекты и перспективные районы для застройки».

Между тем, Армения, которая почти 30 лет контролировала эти территории, также как и Беларусь, входит в Организацию Договора о коллективной безопасности. В октябре 2022 года руководитель Армении Никол Пашинян просил лидеров ОДКБ ввести в Нагорный Карабах войска, чтобы прекратить кровопролитие. Но получил отказ.

Не дождавшись помощи от «союзников», Армения проиграла войну с Азербайджаном, за спиной которого стояла мощная Турция.

Сейчас Армения находится на грани выхода из ОДКБ. Не исключено, что визит Лукашенко в Нагорный Карабах станет последней каплей, после чего Ереван окончательно разорвет отношения с ОДКБ.