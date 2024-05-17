«Силовики ломами «вынесли» ворота и окна, Кузнецова вытащили из постели» 1 17.05.2024, 12:12

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Юрий Кузнецов

Стало известно, как задерживали главного кадровика Минобороны РФ.

В России 14 мая был задержан начальник главного управления кадров минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» рассказал подробности задержания. Канал утверждает, что Кузнецов был задержан в собственной постели ранним утром 13 мая.

«Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе [Московской области]... Его буквально вытащили из постели и увезли на допрос, впоследствии Кузнецов был задержан», – говорится в сообщении.

По данным канала, в момент штурма в доме были сам Юрий Кузнецов и его жена, которая раньше также работала в структурах минобороны РФ.