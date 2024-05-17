В Беларуси продают квартиры с прописанными людьми 1 17.05.2024, 12:26

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Каких «подводных камней» стоит ожидать от таких предложений.

Люди, ищущие себе квартиру, зачастую натыкаются на объекты, в которых остаются прописанными люди. Выписать их сложно, так как возвращаться на родину они не собираются.

Читатели «Нашей Нiвы» рассказали, что во время поиска квартиры неоднократно сталкивались с тем, что в помещениях прописаны люди, которые живут за границей и не собираются приезжать в Беларусь.

«За время поисков уже дважды приходилось отказываться от покупки квартиры, хотя оба варианта вполне удовлетворяли по состоянию и цене. В обоих случаях на этапе согласования цены выяснялось, что в них прописаны родственники хозяина, которые живут за границей», — вспоминает собеседник.

По словам читателя, после этих инцидентов он начал сразу уточнять, есть ли в квартире люди, которых придется выписывать через суд.

«Тогда выяснилось, что таких вариантов довольно много. Особенно если квартира выставлена по привлекательной цене», — говорит мужчина.

По словам собеседника, его семья не готова покупать квартиру с прописанными в ней людьми, хотя закон этого не запрещает, а риелторы говорят, что это довольно распространенная практика в последние годы.

Квартира должна продаваться с дисконтом

Слова читателя подтверждают и риелторы, которым позвонили под видом потенциальных клиентов. В одном из агентств нам сообщили, что без проблем возьмутся за продажу квартиры с прописанными людьми, мол, мы далеко не первые.

Риелтор сразу предупредил, что такие квартиры нужно выставлять по цене, которая будет на 10% ниже рыночной, чтобы у покупателя была мотивация заниматься судебным процессом.

В другом агентстве нам также ответили, что работают с недвижимостью, в которой остаются прописанными люди. По словам агента, прямо сейчас у него в продаже два таких объекта, еще один недавно был продан.

Риелтор также предупредил, что такие квартиры продаются минимум на 1-2 тысячи долларов дешевле рыночной цены.

При этом специалист обратил внимание на то, что около месяца назад продавать квартиры с прописанными в ней людьми стало сложнее.

Нужно разрешение от родственников

«Если зарегистрирован какой-то чужой человек, то хозяин может без проблем выписать его через суд и спокойно продавать квартиру. А если это муж, жена, сын или дочь, то уже сложнее. Выписывать их придется уже новому собственнику жилья. Но для того, чтобы продать недвижимость, прописанный близкий родственник должен дать согласие на продажу жилья, в котором он прописан. Такое разрешение прописанный в белорусской квартире родственник может сделать из-за границы и передать его в Беларусь.

Но с месяц назад состоялось совещание, в ходе которого нотариусам спустили запрет на оформление сделок с недвижимостью, если разрешение на согласие от прописанного родственника было оформлено за границей.

Поэтому сейчас сделки с такой недвижимостью можно делать только через БТИ, так как по крайней мере пока там без проблем принимают согласия, оформленные в других странах», — объяснил специалист.

Негласные указания выше закона

По его словам, нотариусам приказали ссылаться на норму, которая позволяет продавать квартиры только на основании доверенности, составленной на территории Беларуси.

«Хотя в законе черным по белому прописано, что эта норма касается только доверенностей на продажу жилья, на практике эти требования нотариусы начали применять и в отношении согласий на продажу, хотя закон того не требует.

Поэтому продажа таких квартир сейчас происходит исключительно через БТИ», — объяснил специалист.

Напомним, 4 сентября 2023 года Лукашенко подписал указ, согласно которому осуществлять сделки с недвижимостью можно только на основании доверенности, выписанной непосредственно на территории Беларуси. Вместе с этим белорусы потеряли возможность делать за границей новые паспорта и проводить ряд других административных процедур.

Примечательно, что после событий 2020-2022 годов в Беларуси резко увеличилось число сделок с недвижимостью, которые осуществлялись на основании доверенностей. Сделки с недвижимостью по доверенности в 2019 году составляли всего 3-5%, в 2021-2022 их количество выросло до 10-15%, весной 2023 года доля таких сделок подскочила до 30%.