Тараканы довели до суда проректора учебного заведения из Гродно 1 17.05.2024, 12:35

Чем закончился процесс?

На кухне двух общежитий учебного заведения в Гродно нашли тараканов. Их обнаружили при проведении контроля после вынесенных предписаний. За это судили проректора по административно-хозяйственной работе, пишет Hrodna.life.

Суд Ленинского района Гродно 29 апреля решил, что мужчина не выполнил пункты 4, 8 предписания об устранении нарушений от главного санитарного врача Гродно и Гродненского района.

Проректор вину признал частично. По ст. 24.1 КоАП (Неисполнение предписания) его наказали штрафом в три базовых величины (120 рублей).