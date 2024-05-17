Битва за Харьковщину Юрий Бутусов

17.05.2024, 12:44

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Какая тактика у россиян?

Российская пехота пытается пробиться вперед в окрестностях села Липцы, но выстроенный четкий фронт обороны отражает все атаки. Тактика россиян: плотная развязка; массированное применение дронов всех типов; размягчение обороны ударами артиллерии, авиации и дронов; пехота силами от 10 до 30 солдат осуществляет инфильтрацию — или пытается найти незанятые разрывы в наших боевых порядках, чтобы продвинуться в глубину, или найти слабые позиции, которые у нас любят рисовать на картах — «спшки», и атаковать их имея преимущество в численности.

Местность способствует такой тактике — много густых посадок позволяют малым группам осуществлять скрытый маневр.

Сейчас враг находится на расстоянии около двух километров от села. Но на этом направлении развернуты некоторые подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады НГУ Хартия, которые хорошо организованы и управляемы, и наши войска сейчас имеют преимущество над россиянами, несмотря на большее количество вооружения и боеприпасов у врага.

Невозможно передать мотивацию и вдохновение наших воинов, которые занимают оборону и ведут бои с россиянами. Никто не собирается отступать, российская пехота несет значительные потери.

По Липцах регулярно наносятся авиационные удары и ведется огонь артиллерии и минометов.

Россияне применяют большое количество дронов, российские fpv-дроны над нами гудят постоянно, непрерывно, и это не преувеличение. Здесь работает значительное количество расчетов, и похоже, что именно россияне получили свой миллион дронов. Передвигаемся очень осторожно, малыми группами, и постоянно прослушиваем, что сейчас над нами летит, в какую сторону, какой тип дрона. Нас часто замечают российские дроны, но плотная зелень позволяет нам прятаться как только мы слышим, как дрон начинает нас искать и занимает позицию для атаки.

Дроны не только на передовой. В небе на расстояние до 40 километров постоянно висят российские Орланы и Суперкамы, которые корректируют удары авиации, ракет и Ланцетов. Дроны противника постоянно над Харьковом, и нашими районами обороны, и это позволяет врагу иногда наносить тяжелые удары. У всех вопрос где наше ПВО, почему не сбивают. У меня вопрос, почему не работает хотя бы система оповещения — выявление работы российских дронов на высоте в нашем тылу и информирование где именно обнаружены сигналы разведывательных дронов.

Харьков прикрыт нашими качественно организованными и максимально мотивированными войсками, но нужно прикрытие с воздуха.

Наши успехи в боях под Липцами даются очень нелегко. Враг быстро учится, делает выводы, совершенствуется, на фронте идут очень тяжелые бои. Ежедневно происходят контактные бои на коротких расстояниях. Битва за Харьковщину продолжается.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»