Беспрецедентная атака Украины: более ста дронов ударили по РФ и Крыму 17.05.2024, 12:53

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Атакованы порты, нефтебазы и военные объекты оккупантов.

Минувшей ночью Украина нанесла массированный удар дронами по РФ и Крыму. Взрывы прогремели в Новороссийске, Туапсе, Севастополе и Белгородской области.

В Новороссийске Краснодарского края РФ прогремело по меньшей мере 26 взрывов, местный морской порт остался без электроэнергии. Света также не было в части города.

Местные жители также утверждают, что есть прилеты и по нефтебазе.

Российские паблики сообщают, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал «Транснефти».

Под удар попали объекты и в российском Туапсе. Беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ (принадлежит «Роснефти»), который уже не раз был мишенью дронов, как и другие объекты нефтепереработки в России. Очевидцы сняли видео с падением беспилотника и пожаром на территории завода.

Всего было два дрона, в результате падения одного из них произошло возгорание на территории НПЗ, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб краевой администрации. Пожар локализовали ночью, полностью потушить его удалось только после 9:00.

В аннексированном Севастополе отменили занятия в школах, колледжах и детсадах из-за веерных отключений электричества, так как после массированной атаки на город повреждена подстанция «Севастополь».

Чтобы полностью восстановить работу подстанции, потребуется не менее суток, предупредили власти.

Ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота России уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Морские дроны атаковали Крым и накануне, 16 мая, российские военные заявляли о 15 сбитых целях.