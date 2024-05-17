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Беспрецедентная атака Украины: более ста дронов ударили по РФ и Крыму

  • 17.05.2024, 12:53
  • 1,376
Беспрецедентная атака Украины: более ста дронов ударили по РФ и Крыму

Атакованы порты, нефтебазы и военные объекты оккупантов.

Минувшей ночью Украина нанесла массированный удар дронами по РФ и Крыму. Взрывы прогремели в Новороссийске, Туапсе, Севастополе и Белгородской области.

В Новороссийске Краснодарского края РФ прогремело по меньшей мере 26 взрывов, местный морской порт остался без электроэнергии. Света также не было в части города.

Местные жители также утверждают, что есть прилеты и по нефтебазе.

Российские паблики сообщают, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал «Транснефти».

Под удар попали объекты и в российском Туапсе. Беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ (принадлежит «Роснефти»), который уже не раз был мишенью дронов, как и другие объекты нефтепереработки в России. Очевидцы сняли видео с падением беспилотника и пожаром на территории завода.

Всего было два дрона, в результате падения одного из них произошло возгорание на территории НПЗ, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб краевой администрации. Пожар локализовали ночью, полностью потушить его удалось только после 9:00.

В аннексированном Севастополе отменили занятия в школах, колледжах и детсадах из-за веерных отключений электричества, так как после массированной атаки на город повреждена подстанция «Севастополь».

Чтобы полностью восстановить работу подстанции, потребуется не менее суток, предупредили власти.

Ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота России уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Морские дроны атаковали Крым и накануне, 16 мая, российские военные заявляли о 15 сбитых целях.

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