Лукашенко согласился на план России 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

17.05.2024, 13:02

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Шила в мешке не утаишь.

Визит Лукашенко в Азербайджан следует рассматривать как попытку заработать любой ценой.

Несмотря на то, что пропаганда пыталась умолчать об отдельных пунктах программы, шила в мешке не утаишь. Как ни пытайся балансировать, нейтральность в отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном сохранять не получается. И синепалый традиционно выбирает сторону сильного и богатого. Ничего нового.

Он полностью принял складывающуюся картину русского мира, в которой постсоветское пространство, - утраченные земли, которые нужно вернуть. Или загнав в долги (Беларусь), или войной (Украина), или используя коррупционные возможности в странах молодой демократии (Грузия). В рамках сохранения собственной власти он согласился стать временной мафиозной оккупационной администрацией.

Telegram-канал «Ник и Майк»