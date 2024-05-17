«Вспышка» над Новороссийском: поражены две нефтебазы и два терминала 17.05.2024, 13:12

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Стали известны новые подробности «прилета» дронов.

В Новороссийске (РФ) в ночь на 17 мая беспилотники поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ASTRA.

«В результате ночной атаки пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром», на территории которого беспилотники попали по двум резервуарам с топливом», — сказано в публикации.

Кроме того, по данным ASTRA, в результате атаки был прилет по нефтебазе «Газпрома» в поселке Кирилловка и нефтебазе «Грушовая балка» «Транснефти».

Ресурс отмечает, что ночью местные жители сообщали, что слышали в городе более трех десятков взрывов. Моменты атаки попали на видео, которые ресурс обнародовал.

Местные власти официально заявили, что сбито десять украинских дронов, а сама атака якобы была безуспешной. В то же время, «военкоры» подтвердили «прилеты», жители сообщали, что порт был обесточен, а утром им запретили выходить из дома.

«Также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт. Позднее в Минобороны заявили, что за ночь над регионом сбили 44 БПЛА. Помимо Новороссийска, атакован был Туапсе — там после атаки загорелась нефтебаза», — сообщает ASTRA.

По данным «Базы», в ночь на 17 мая было атаковано сразу несколько новороссийских нефтебаз. Всего в атаке на Новороссийск участвовало более 20 беспилотников, почти все они уничтожены или «подавлены».

«Однако в результате падения дронов на территориях нескольких предприятий начался пожар. Дроны упали на территории нефтебазы «Грушевая балка», нефтеперерабатывающего завода "Газпром" в Кирилловке, предприятия «Импортпищепром» и мазутного терминала порта», — уточняет «База».

По предварительным данным, пострадавших нет.