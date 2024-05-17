Названы несколько идей для отдыха в Беларуси на выходных 2 17.05.2024, 13:16

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Оригинальные маршруты.

Как интересно провести выходные в Беларуси? Небанальные идеи собрал сайт tochka.by.

Неизведанная Беларусь для автопутешествия

Витебская область часто бывает незаслуженно забыта автопутешественниками. Однако этот регион может стать хорошей идей для трипа в майские выходные.

Речь не столько о прекрасном древнем Полоцке (хотя и о нем тоже, с великолепным Софийским собором на берегу Западной Двины), сколько о разнообразной архитектуре и природном разнообразии всей Витебщины.

Например, в деревне Видзы Браславского района вы увидите самое высокое культовое сооружение Беларуси. Высота здания – 59 м. Часто такой размах объясняют тем, что в XX веке видзинский костел был самым крупным в губернии.

К сожалению, после Первой мировой войны храм сильно пострадал. Символично, что во время ремонта в стены вмуровали пару снарядных головок. Полюбоваться костелом можно как снаружи, так и изнутри.

Продолжаем автотрип: старейший оргáн

В Поставском районе находится несколько интересных сооружений, на которые хотя бы раз стоит взглянуть. Речь идет о костеле Святого Фаддея в деревне Лучай и костеле Святого Иоанна Крестителя в агрогородке Камаи.

Последний храм неслучайно называют уникальным. Во-первых, за свою 400-летнюю историю он ни разу без причины не закрывал свои двери. Случалось это, например, из-за ремонта после обстрела шведов во время Северной войны. Кстати, затем ядра вмуровали в стены здания. Что интересно: костел работал и в советское время.

Во-вторых, сооружение часто характеризуют как памятник оборонительного зодчества из-за аскетичного убранства и продуманных арочных ниш. Такие черты в храмах Беларуси сейчас встречаются довольно редко, так что посмотреть точно стоит.

Кроме того, в костеле хранится старейший оргáн нашей страны.

Костел Святого Фаддея часто называют и храмом Святого Антония Падуанского. Этот памятник архитектуры возведен в стиле неоготики из красного неоштукатуренного кирпича. Здание спроектировано в форме креста.

Ярчайший памятник неоготики

От одного памятника неоготики плавно переходим к другому – храму в агрогородке Сарья Верхнедвинского района. Это сооружение называют самым ярким примером неоготики на территории Беларуси.

Узкоконечные башни и своды будто вонзаются в облака, а вкупе с красным неоштукатуренным кирпичом вводят туристов в заблуждение, позволяя думать, что перед ними костел.

Изначально здесь действительно проходили католические мессы, однако сейчас храм представляет собой действующую православную церковь.

Важно, что здесь хранится икона Петра и Февронии с частицами мощей святых, именно поэтому к церкви устраивают паломничества пары, желающие зачать ребенка.

Закончить архитектурный автотрип по региону можно в Витебске. Величественный Свято-Успенский кафедральный собор станет прекрасным завершением насыщенного путешествия. Тем более что областной центр отлично подойдет для спокойных прогулок по пешеходной улице у городской ратуши.

Сплав по Августовскому каналу

Судоходный канал, соединивший реки Вислу и Неман, – любимое место многих белорусов, предпочитающих активный отдых. В сезон здесь регулярно сплавляются на байдарках сотни спортсменов и любителей. И не зря – красота неописуемая.

Протяженность канала на белорусской территории – 23 км, есть места с разводными мостами и шлюзами.

Такой размах не случаен: изначально транспортная артерия должна была соединить бассейны двух рек с Балтийским морем.

В майские выходные мы предлагаем отдать дань истории и устроить сплав на байдарках по Августовскому каналу. Тем более что специализированные компании могут все устроить за вас.

Организуют сплав, довезут до места старта, дадут байдарку напрокат. Стоить все это будет около Br45 c человека.

Настоящее море

Весной в Беларуси становится два моря: к пресловутому Минскому добавляется и так называемое море Геродота. Все дело в Припяти. Пойма реки может разлиться на 5–10 км, а по вертикале течения – кажется, до бесконечности.

Как правило, большинство фотографий моря Геродота сделано с дрона и затрагивает мост через Житковичи в Туров. Пейзажи действительно захватывающие.

Тем не менее на мосту останавливать машину нельзя, но чуть дальше можно съехать направо, где и устроить перерыв на фотосъемку.

К слову, экскурсии на море Геродота актуальны и сейчас, и у некоторых турфирм даже осталась возможность забронировать местечко на большие выходные. Стоимость тура на одного человека стартует от Br145. Программа стартует из Минска, продолжается в Турове, парке «Припятский», и уже оттуда путешественников привозят в столицу.