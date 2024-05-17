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Британская разведка рассказала, как повлияет замена министра обороны России на войну против Украины

  • 17.05.2024, 13:33
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Британская разведка рассказала, как повлияет замена министра обороны России на войну против Украины

Минобороны РФ поразила коррупция.

Британская разведка считает, что смена министра обороны России вряд ли окажет значительное влияние на ее войну против Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 17 мая.

Разведчики отметят, что новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов — профессиональный экономист без военного образования, который был первым вице-премьер-министром с января 2020 года, а до этого работал помощником президента по экономическим вопросам, поэтому вполне вероятно, что его назначили для увеличения эффективности оборонных расходов и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями Вооруженных сил РФ.

По данным отчета, это может оказаться чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском оборонном ведомстве и Вооруженных силах. Там привели примеры увольнения и ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в коррупции, и начальника управления кадров генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого подозревают в причастности к схеме взяточничества.

Британская разведка отмечает, что поскольку российский диктатор Владимир Путин объявил, что никаких изменений в высшем руководстве Генерального штаба Вооруженных сил России не будет, нынешний российский подход к войне, вероятно, сохранится.

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