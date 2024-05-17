Британская разведка рассказала, как повлияет замена министра обороны России на войну против Украины 17.05.2024, 13:33

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Минобороны РФ поразила коррупция.

Британская разведка считает, что смена министра обороны России вряд ли окажет значительное влияние на ее войну против Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 17 мая.

Разведчики отметят, что новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов — профессиональный экономист без военного образования, который был первым вице-премьер-министром с января 2020 года, а до этого работал помощником президента по экономическим вопросам, поэтому вполне вероятно, что его назначили для увеличения эффективности оборонных расходов и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями Вооруженных сил РФ.

По данным отчета, это может оказаться чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском оборонном ведомстве и Вооруженных силах. Там привели примеры увольнения и ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в коррупции, и начальника управления кадров генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого подозревают в причастности к схеме взяточничества.

Британская разведка отмечает, что поскольку российский диктатор Владимир Путин объявил, что никаких изменений в высшем руководстве Генерального штаба Вооруженных сил России не будет, нынешний российский подход к войне, вероятно, сохранится.