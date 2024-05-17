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Белорусы рванули отдыхать

  • 17.05.2024, 13:34
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Белорусы рванули отдыхать

Железнодорожники раскрыли самые популярные дни и направления.

Белорусская железная дорога (БЖД) перевезла почти 3,5 миллиона пассажиров в период майских праздников

Максимальный пассажиропоток был 27 апреля, 3, 10, 11 и 14 мая.

По Беларуси особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск и Минск – Могилев.

Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

В международном сообщении востребованными направлениями стали: Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Отметим, что на майские праздники было назначено 100 дополнительных поездов, 80 из них курсировали в пределах Беларуси.

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