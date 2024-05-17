Белорусы рванули отдыхать
- 17.05.2024, 13:34
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Железнодорожники раскрыли самые популярные дни и направления.
Белорусская железная дорога (БЖД) перевезла почти 3,5 миллиона пассажиров в период майских праздников
Максимальный пассажиропоток был 27 апреля, 3, 10, 11 и 14 мая.
По Беларуси особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск и Минск – Могилев.
Об этом сообщает пресс-центр БЖД.
В международном сообщении востребованными направлениями стали: Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.
Отметим, что на майские праздники было назначено 100 дополнительных поездов, 80 из них курсировали в пределах Беларуси.