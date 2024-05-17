В Гомеле за миллион рублей продают банк 17.05.2024, 13:47

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По цене квартиры.

Помещение отделения «Белинвестбанка» в бизнес-центре на улице Советской, 126 в Гомеле выставили на электронные торги. Соответствующее объявление появилось 17 мая и на площадке «Куфар».

Помещение площадью почти 700 квадратных метров с отдельным входом и дорогой отделкой хотят продать за 1 млн рублей (более 315 тыс. долларов). Торги состоятся 30 мая, а пока идет прием заявок.

Отделение банка расположено на первом этаже 10-этажного административного здания. Здание было построено в 1980 году и принадлежит ОАО «Белинвестбанк». Остаточная стоимость объекта недвижимости по состоянию на август 2021 года составляла 687 тыс. рублей.

Судя по информации на сайте банка, отделение пока работает. Там, в том числе, находится удаленное рабочее место дирекции. В информации о лоте в качестве обременений и ограничений указаны аренда и залог в ОАО «Белинвестбанк».

«Флагшток» посмотрел, какие отзывы об этом отделении оставляли пользователи на платформах Google и Яндекс. В последнее время клиенты писали, что отделение почти всегда полупустое, отмечали отсутствие очередей:

«Очень комфортный зал ожидания, с мягкой мебелью, нет очередей».

«Кажется таким пустым, что даже на банк не похоже».

«Интерьер на уровне лучших стандартов!»

«Хороший, преимущественно безлюдный филиал».

«За что люблю сюда ходить, так это за небольшое количество людей».

«Почти никогда нет очередей».

Издание писало, что ранее в Гомеле за такую стоимость продавали квартиру.