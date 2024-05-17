CNN: Украина уничтожила сразу три российских истребителя в Крыму 1 17.05.2024, 13:52

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Сгоревшие самолеты хорошо видны из космоса.

Два ракетных удара по аэродрому Бельбек в Крыму оказались успешными. Украине удалось уничтожить три военных самолета и два здания на территории базы, сообщает CNN, получившее спутниковые снимки, на которых видны результаты налета.

В ночь на 15 мая, а затем вечером того же дня ВСУ дважды применили американские ракеты ATACMS для атаки на расположенный под Севастополем аэродром. Там базируется 38-й истребительный авиационный полк 4-й гвардейской армии ПВО. Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 10 ракет ATACMS над регионом в ходе первого налета и пяти — в ходе второго, не уточнив, что именно было целью удара. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтверждал, что атаки были отражены, и сообщал лишь о повреждении частных домов и автомобиля.

На спутниковых же снимках, полученных компаниями BlackSky и Maxar Technologies, видны два сгоревших боевых самолета на основной стоянке и еще один — в отдельном «кармане» на краю летного поля. Кроме того, на фотографиях видно, что одно здание было разрушено, а другое получило значительные повреждения.

После ракетных ударов телеграм-каналы сообщали о нескольких пожарах, в том числе в районе взлетной полосы и стоянок самолетов.

По информации подписчиков и источников телеграм-канала Astra в экстренных службах, как минимум одна ракета ударила по заправочной станции.

Источники «Крымского ветра» утверждали, что был уничтожен топливный склад. А в крымском партизанском движении «Атеш» заявили, что ВСУ поразили главный артиллерийский склад Бельбека, где хранились ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Утверждалось, что «в результате вторичной детонации» также была «значительно повреждена» инфраструктура аэродрома.