«Зарплата директора на БЕЛАЗе для многих стала откровением» 1 17.05.2024, 13:54

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Белорусы честно рассказали о ситуации на предприятии.

По последней информации, на конец 2023 года начисленная среднемесячная зарплата на БЕЛАЗе была 2 448,2 рубля, на БАТЭ — 1731,1 рубля.

Сайт EX-PRESS.BY спросил у читателей, какая у них зарплата. Оказалось, можно заработать и 3000, но «по-особому».

Максим:

— Да, я зарабатываю около 3000 тысяч рублей на БЕЛАЗе и вполне доволен тем, что хоть зарплату получаю нормальную. Об остальном не хочу рассказывать, потому что преследование: даже телефон вынужден кнопочный на работу носить, могут проверить, и мало не покажется.

Александр:

— Пробовал искать работу на БЕЛАЗе. Вакансий много. Но аккумуляторщику на БЕЛАЗе обещают платить от 1400 рублей, водителю погрузчика — около 1500 рублей. А чтобы 2000 заработать, надо еще по-особому поработать и, конечно, лояльным к власти быть. Это еще и важнее, чем профессионализм. Так что нашел работу в другом месте.

Валя:

— На БЕЛАЗе обсуждают зарплату директора (18 468,76 рубля на конец 2023 года — прим. ред.). Для многих — это откровение. Потому что моя сестра работает на БЕЛАЗе в столовой и получает около 1000 рублнй, хотя ее работа тяжелая и тоже требует знаний, опыта. Я понимаю, что это несравнимо с ответственностью директора, но и не меньше в десятки раз, как зарплата.

Мария:

— На БЕЛАЗе, допускаю, что есть зарплата в 2000 рублей, но далеко не у всех. И меня это не удивляет, потому что у них ресурсы, их государство поддерживает. Их даже в столовках лучше кормят, на экскурсии возят. А учителям, например, надо очень много работать, чтобы хоть полторы тысячи иметь.