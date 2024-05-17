Лукашенко не дадут заработать в Азербайджане 1 17.05.2024, 14:13

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Есть слишком большой конкурент.

Лукашенко и правитель Азербайджана Ильхам Алиев подписали целый пакет документов.

Политолог Вадим Можейко в комментарии для «Белсата» отмечает, что это обычная практика: мол, есть визит, и его надо чем-нибудь наполнить. А вот касательно устных заявлений нужно помнить о том, что это два «не слишком демократичных и не слишком правовых» политика, поэтому и договоренности между ними могут быть не на бумаге, а на словах. Мы помним, отмечает Вадим Можейко, как Ильхам Алиев в 2010 году под «честное слово» одолжил Лукашенко 200 миллионов долларов на оплату российского газа, что выдает такой персоналистский стиль.

«Другое дело: не понятно, почему это должна быть Беларусь, а не Турция, у которой со строителями все нормально и с сельским хозяйством все в порядке, оно там процветает. Поэтому посмотрим, насколько здесь будет реально что-то для Беларуси», – отмечает Вадим Можейко.

При этом, считает полито Евгений Красулин, есть большие сомнения в том, что в перспективе Беларусь будет иметь большую прибыль от восстановления «освобожденных» земель в Карабахе. Одна из причин здесь – введенные в отношении нашей страны экономические санкции.

«Да, любое восстановление страны – городской застройки, инфраструктуры – это, конечно, очень сладкая тема. Многие хотели бы поучаствовать в этом. И здесь белорусам предстоит выдержать конкуренцию, придется пускать в ход поцелуи. Но, с другой стороны, ситуация в Беларуси, в белорусской экономике и режим санкций заставляют довольно пессимистично смотреть на перспективы, так как эти факторы не будут давать возможности развиваться сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью в этой сфере. Снова же, если посмотреть, что гонит Беларусь в Азербайджан и за счет чего происходит торговый рост, – это пиломатериалы. Вот вырубим все белорусские леса? Да и то вряд ли удастся запихнуть их на азербайджанский рынок, поэтому не будет здесь большого профита для белорусской экономики», – отметил эксперт Евгений Красулин.

Что касается вопроса обхода наложенных на Беларусь санкций, то Вадим Можейко считает, что это Азербайджану делать не очень выгодно.

«Сложно сказать, насколько Азербайджан будет готов в такие схемы вписываться. Ведь ему это не очень нужно, у Азербайджана есть своя хорошая экономика, поэтому политические потери от возможности попасть под вторичные санкции больше, чем потребность заработать какой-то миллион на белорусском санкционном транзите. Поэтому для Азербайджана есть смысл действовать осторожно, и Азербайджан не выглядит на сегодня как лучший хаб для обхода санкций», – объяснил Вадим Можейко.

Нежелание Азербайджана участвовать в процессах обхода санкций подтвердил нам и депутат Милли Меджлиса, парламента Азербайджанской Республики, Айдын Мирзазаде. Он отметил, что Азербайджан (как, по его словам, и Беларусь) «не заинтересован в конфликте с великими державами». «Мы никогда не нарушаем тех санкций, которые существуют в мире. Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью опирается исключительно на национальные ресурсы, и никакие обходы санкций нежелательны для нашей страны, и этого не будет», – отметил собеседник «Белсата».