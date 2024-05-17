Главком НАТО в Европе предрек фиаско наступлению Путина на Харьков 17.05.2024, 14:23

Генерал Каволи назвал ключевые факторы.

Российской армии, которая второй раз с начала войны вторглась в Харьковскую область, не хватит сил и средств, чтобы радикально изменить ситуацию на этом участке фронта, уверен генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

По его мнению, украинским войскам удастся удержать позиции, тем более что вскоре им на помощь должно прибыть «огромное количество» боеприпасов и систем ПВО ближнего радиуса действия, а также «значительное количество» бронетехники.

У российских подразделений «нет той численности, что необходима для стратегического прорыва», сказал Каволи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после встречи глав военных ведомств членов альянса, передает Reuters.

Более того, у них нет навыков и возможностей для этого, для того чтобы действовать в масштабах, необходимых для превращения прорыва в стратегическое преимущество. У них есть возможность добиваться локальных успехов, и они уже это продемонстрировали. Они также понесли некоторые локальные потери.

Ситуация с поставками боеприпасов ВСУ должна вскоре «серьезно улучшиться», добавил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Каволи не привел данных о численности российских войск на этом участке фронта. По оценке Джорджа Барроса, аналитика Института изучения войны (ISW), российская группировка в Белгородской области, откуда в ночь на 10 мая началось вторжение, насчитывает 30 000 человек, а вместе с войсками на прилегающих территориях может достигать 50 000.