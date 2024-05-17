«Мошенники в чатах крайне недовольны» 3 17.05.2024, 14:47

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Как в Беларуси блокируют подозрительные переводы.

С 1 марта в Беларуси заработала новая система борьбы с кибермошенниками. Информация о подозрительных платежах попадает в автоматизированную систему обработки инцидентов Нацбанка (АСОИ), после чего их могут заблокировать.

МВД, СК и Нацбанк сегодня на пресс-конференции рассказали, как это работает и какие первые результаты.

Если раньше основным видом мошенничества был фишинг с поддельными ссылками для кражи денег, то сейчас злоумышленники перешли к вишингу — это те самые телефонные аферисты из кол-центров за пределами Беларуси.

По словам замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Ивана Судниковича, новая схема работы с АСОИ позволяет найти все счета в Беларуси, которые используют кибермошенники, «в течение часов и суток в автоматизированном режиме» после обращения потерпевшего. Движение похищенных денег останавливают, чтобы потом вернуть их законным владельцам.

Также устанавливают «дропов» — посредников, которые открывают на себя счета. Мошенникам стало сложнее их находить, потому что раньше они могли открыть счет за 5—10 рублей, теперь ставки выросли до 50 рублей.

— Мы мониторим чаты мошенников и видим, что они крайне недовольны тем, что внедрена данная система. Деньги они могут похитить, но они до мошенников не доходят, поскольку система отслеживает мошенническую цепочку и блокирует вывод похищенных денежных средств. Можно констатировать, что система приносит результат, для которого была создана, — резюмировал представитель СК.

По данным МВД, если за четыре месяца 2023 года было более 4,8 тысячи хищений денег со счетов белорусов, то за такой же промежуток этого года — чуть больше 2 тысяч. После внедрения новой системы МВД видит эффект: в марте зафиксировано 1,2 тысячи случаев высокотехнологичных мошенничеств, в апреле — чуть больше тысячи, за половину марта — более 300.

С 1 марта, когда заработала система, банки остановили подозрительные переводы на сумму более 2,3 миллиона рулей. Для сравнения: за 2023 год общий ущерб для белорусов составил 27 миллионов.