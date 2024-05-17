Как Путин прокололся в Китае 3 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

17.05.2024, 14:49

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Сюжет 75-летней давности повторится.

Кремлевская пропаганда стремится представить отношения между Китаем и Россией как партнерство равных и вечную дружбу. Ну-ну.

В ходе визита в КНР Владимир Путин для описания отношений между двумя странами вспомнил фразу из советской песни «Москва — Пекин»: «Русский с китайцем — братья навек». Там были и другие примечательные строки:

«Сталин и Мао слушают нас»

«В мире прочнее не было уз»

Песня была написана в 1949 году. А уже спустя пару лет застарелый скрытый конфликт между вождями вылез на поверхность.

«Отношения между этими двумя людьми не были ни сердечными, ни даже семейными, как уверяют вас пропагандистские плакаты. Сталин и Мао глубоко презирали друг друга и никогда не считали другого равным себе, а только инструментом для продвижения собственных политических программ», – отмечают «Истории».

Ну а дальше была открытая фаза советско-китайского раскола, одним из результатов которого стали бои за остров Даманский.

Похоже, «историк» из Кремля плохо знает историю. А вот китайцы свою – прекрасно. Поэтому попытка российского правителя польстить им может иметь обратный эффект.

Все идет к тому, что сюжет 75-летней давности повторится. Поэтому символично, что Путин процитировал песню, имитировавшую вечную дружбу между Москвой и Пекином, но предшествовавшую большим разборкам между двумя странами.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»