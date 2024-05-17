На Могилевщине «пропадают» люди 2 17.05.2024, 14:52

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Что происходит с этим регионом.

Могилевская область ярко воплощает в себе региональное неравенство, которого, казалось бы, в Беларуси нет. Регион стабильно держится в аутсайдерах почти по всем социально-экономическим показателям — от зарплаты до сельхозпроизводства и экспорта. Население здесь сокращается быстрее, а рабочая миграция выше, чем в остальной стране, пишет «Белорусы и рынок».

Площадь Могилевской области превышает Гродненскую и почти догоняет Брестскую. Однако по населению этот регион находится на последнем месте: здесь проживает всего 10,7% белорусских жителей.

При этом убывает население из Могилевщины быстрее, чем из страны в целом. Так, за последние 10 лет население Беларуси сократилось на 3%, тогда как Могилевской области – на 7,5%.

Сильнее, чем в целом по стране, в Могилевской области падает занятость. Так, по данным Белстата, в 1 квартале нынешнего года в регионе было занято 419 тыс. человек – это на 1,8% меньше, чем в том же периоде прошлого года.

Для сравнения: в Минской области занятость за год уменьшилась всего на 0,4%. То есть имея на треть меньше занятых, чем Минская область, Могилевщина за год потеряла почти в три раза больше рабочих рук.

Одна из причин ускоренного сокращения занятости в этом регионе — утечка рабочей силы в Россию. Область оказалась на первом месте в стране по количеству уехавших за границу на временную (до года) работу. Обследование домохозяйств, проведенное Белстатом, показывает, что за 2023 год уехало 22,3 тыс. могилевчан. Тогда как, например, из Минска на заработки отправились только 3,4 тыс. человек.

Уезжать из региона людей заставляет низкая зарплата – Могилевщина уже давно прочно обосновалась в конце зарплатного рейтинга страны. По итогам 3 квартала средний заработок здесь составил 1709 рублей, что почти на 20% ниже среднереспубликанского уровня.

Низкие зарплаты и отток рабочей силы — это последствия слабой экономики области. Она генерирует меньше всего валового регионального продукта – всего 7,4% от странового объема. Это можно было бы объяснить меньшей численностью населения, однако подушевой показатель здесь также самый низкий.

Могилевская область — аутсайдер по промышленному производству (8% от объема республики), экспорту (6,1%), инвестициям в основной капитал (9%), товарообороту (8,4%) и другим экономическим показателям.

Бедность Могилевщины нельзя объяснить аграрной направленностью региона, так как она находится на последнем месте также и по производству сельскохозяйственной продукции, обеспечивая лишь 9,4% объема страны. В ВРП Могилевской области доля обрабатывающей промышленности составляет 26,7%, а сельского хозяйства – всего лишь 4,7%. Для сравнения: в более богатой Брестской области соотношение 23% против 8%.

Как мы уже писали, в последние десятилетия происходит концентрация ресурсов страны вокруг Минска. Минск и Минская область с ускорением разрастаются и в экономическом, и в демографическом смыслах, забирая на себя все большую долю в ВВП и занятости страны. Видимо, Могилевская область оказалась самой уязвимой в этой неравной борьбе.