Это произошло впервые Михаил Гончар

17.05.2024, 15:01

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Михаил Гончар

Первая атака ВСУ такого масштаба и сложности.

Более сотни БПЛА и некоторое количество морских ударных дронов были задействованы в комплексной и комбинированной атаке в двух средах против ряда инфраструктурных объектов в оккупированном Крыму, в Новороссийске и Туапсе!

Это впервые, да! И вообще беспрецедентно! У орков такой массированности не было.

Вы даже не можете себе представить, насколько сложно было планировщикам и исполнителям этой масштабной операции! Искреннее восхищение! Так держать!

Что интересно, это то, что Туапсинский НПЗ, который был поражен в ночь с 24 на 25 января, только в начале мая заработал после более чем 3-месячного ремонта основной установки ЭЛОУ-АВТ-12, и то не на полную мощность.

Михаил Гончар, «Фейсбук»