Москва глазам не верит Герман Обухов, «Обозреватель»

17.05.2024, 15:06

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После инаугурации Путина начались чудеса в решете.

В «златоглавой» не могли поверить, когда арестовали Тимура Иванова, заместителя Министра обороны (вернее – нападения) РФ Сергея Шойгу и ближайшего друга самого президента! С которым Вова Путин не раз гулял по тайге и ловил рыбу в мутной воде.

Арестовали не за подрыв государственных устоев или шпионаж в пользу одной из стран НАТО, а за банальную взятку в «жалкий» миллион долларов. После инаугурации «солнцеликого» начались вообще чудеса в решете. Вместо Министра Сергея Шойгу, Вова Путин предложил Андрея Белоусова, там самым спас своего друга от порки и расправы «ура-патриотов» и ястребов за провал в войне с Украиной.

«Вот теперь мы покажем!, – закричали в Москве не очень трезвые голоса из подворотни, – Белоусов знает как поставить экономику России на военные рельсы и мы дойдем до Киева».

Они не учли один физиологический фактор – можно реанимировать больного, но умершего уже бесполезно. Экономику России уже никто не поставит на ноги, а не то, что на военные рельсы, которые давно закончились. Дальше чудеса продолжились – арестовали опять же за взятку начальника управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецова и подали в отставку сразу два зама Шойгу – генералы Целиков и Шевцова. Это уже похоже на банкет, а не на молодежную вечеринку. Серый кардинал Николай Патрушев стал чем-то неудобен или опасен Кремлю и ушел строить корабли, которые никуда не поплывут.

К чему все это идет? Это все идет к басне дедушки Крылова «Квартет»: «а вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Никакие перестановки, посадки и перетряски в МО России не спасут армию агрессора от поражения.

Дела Украины на поле боя восточного фронта хотя далеко не радужные, однако приближается время, когда на головы оккупантов посыплются не только ATACMS с дальнобойностью до 500 км, но и нечто посерьезней.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев не пообедать в пиццерии с министром Кулебой, а сказать кое-что важное с глазу на глаз первому лицу страны. На юге Украины тревожно, однако главная цель как у ЗСУ, так и у западных коллег это «форпост Крым», после падения которого все остальные военно-политические вопросы будут решаться в другой плоскости.

Никто не знает точно – когда это произойдет?, но кое-кто знает без сомнения, что произойдет непременно. Никакой ядерной булавой его не отбить, да и шантаж Кремля перестал на Запад действовать.

Пока главная задача ВСУ это закрыть небо над всеми крупными городами Украины, чтобы ни одна ракета агрессоров не упала на головы мирного населения. К этому все идет и ждать осталось недолго. Потом мы вспомним еще одну хорошую басню Крылова «Лиса и виноград»: Видит око, да зуб неймет.

Герман Обухов, «Обозреватель»