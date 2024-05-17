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ВСУ уничтожили два танка оккупантов в Курской области РФ

  • 17.05.2024, 15:17
  • 2,106
ВСУ уничтожили два танка оккупантов в Курской области РФ

Видеофакт.

Операторы украинских дронов и артиллеристы уничтожили два российских танка на территории Курской области РФ.

Фрагменты успешных боевых действий украинских воинов на территории России опубликовал блогер Сергей Стерненко.

«Уничтожено сразу 2 российских танка в Курской области. Вчера после обеда россияне стянули к нашей государственной границе возле Сумщины пару танков. Сначала по ним работала артиллерия, не совсем удачно. Далее за дело взялись операторы «Крыла до пекла» 103-й ОБрТРО. Оба танка были сожжены», - говорится в комментарии к записи.

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