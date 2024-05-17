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Зеленский: ВСУ удалось остановить наступление России

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  • 17.05.2024, 15:25
  • 1,784
Зеленский: ВСУ удалось остановить наступление России
Владимир Зеленский

Оккупанты находятся около первой линии обороны.

Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию с наступление российских войск на севере Харьковской области, заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет «Украинская правда».

«На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения — и не было», — сказал Зеленский.

По его словам, российские войска не дошли до «бетонной линии обороны» и находятся около первой линии, которая расположена дальше границы, поскольку на самой границе «невозможно строить» укрепления. Зеленский также добавил, что главной целью российской армии на данный момент является город Волчанск.

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