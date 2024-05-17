Белоруски показали, что нужно сделать, чтобы картошка выросла небывалых размеров 5 17.05.2024, 15:31

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Метод вполне рабочий.

Обычно с конца апреля и до середины мая у белорусов начинается картофельный сезон. Огородные амбиции у всех разные — одни сажают грядками, другие гектарами, но и первые и вторые мечтают о богатом урожае.

В попытках его достижения хозяева выбирают разные способы. Кто-то полагается на достижения агронауки и выбирает суперсорта, кто-то надеется на лунный календарь, а одна семья решила довериться народной примете. И, как утверждают, она сработала.

Свой способ того, как сделать так, чтобы земля порадовала крупной картошкой, они засняли на видео и выложили в TikTok. За три дня ролик набрал более миллиона просмотров.

Свое видео семья записывала непосредственно на месте событий — участке со свежепосаженной картошкой.

— Есть такая примета, если хозяйка покачается [по грядкам] после того, как только посеяли картошку, то тогда картошка будет очень большая, — говорит автор ролика Марина.

Женщина признается, что их семья открыла для себя этот метод в прошлом году. Попробовали и поняли: «Это реально работает». Картошка, по словам Марины, выросла очень хорошая.

Дальше хозяйка огорода, она же мама авторки видео, показывает, как правильно нужно «качаться». Задание несложное: женщина ложится на грядки и начинает перекатываться с одного края на другой.

— Теперь назад надо, — предупреждает она, когда «добирается» в конечную точку.

И точно так же катится в обратную сторону, сопровождая каждое движение задорным «Опа!».

Как только дело сделано, хозяйка бодро встает и тут же переходит к вопросу о том, какая картошка у них теперь должна вырасти.

— Вот такая, — интригует она, показывая предполагаемые размеры будущего корнеплода. Если все случится так, как женщина рассчитывает, каждая картофелина у нее должна быть размером с небольшой арбуз.

В разгар картофельного сезона видео оказалось очень популярным. За три дня его посмотрело более миллиона человек. Свыше 19,5 тысячи им поделились. В комментариях тоже активно обсуждали чудо-способ повлиять на урожай. Некоторые пользователи подтверждали, что такая примета им хорошо знакома и она работает.

— [У нас] соседка старенькая была, а по огороду качалась. Мы смеялись, конечно, а она тоннами урожай собирала, — написала одна из пользовательниц.

— Прикольно, — не сдержала эмоций вторая и тут же взгрустнула. — Боюсь, свои 25 соток до осени укатывать буду.

В ответ на это автор видео ее успокоила. Кататься, объяснила, необходимо не по всему огороду, достаточно «чуть-чуть на свежепосаженном месте».

Нашлись и другие поводы для волнения.

— Я со своим весом утопчу так, что пятилетку всходить будет, — пошутил третий пользователь.

Тут же отыскались и те, кто, не прикладывая труда, решил воспользоваться чудо-методом повышения урожая.

— Картошку не сажал, но пойду покатаюсь [в огороде], вдруг вырастет, — написал пользователь.

Некоторые стали делиться известными им приметами.

— Когда сеешь огурцы, надо с мужиком целоваться, чтобы горькие не были, — подсказала одна из женщин.

— Бабушка при высадке капусты приговаривала: «Расти капуста по мою ж*пу», — не подбирая образных аналогов, как есть написала вторая пользовательница, добавив: — И капуста была дай бог!

— У нас папа, когда делал первую борозду под картошку, всегда картошку в шапку набирал и сажал [доставая ее оттуда], чтобы картошка уродила с голову, — вспомнила третья.

Не обошлось в комментариях и без скептиков.

— За всем уход нужен, если его нет, то качайся не качайся, ничего не вырастет, — отметила как отрезала одна из огородниц.

Немало людей с ней согласились. Также много было и просьб к автору ролика показать, какая же картошка у них в итоге вырастет.