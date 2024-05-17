«Всю ночь было фаер-шоу» 17.05.2024, 15:37

1,546

СБУ и ГУР стоят за ударами по Севастопольской бухте, морскому порту Новороссийска и НПЗ.

В ночь на пятницу, 17 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) атаковали российские военно-логистические объекты, расположенные в Крыму и на российском побережье Черного моря.

Об этом сообщили New Voice осведомленные источники.

Отмечается, что СБУ и ГУР совместно ударили по Севастопольской бухте, разведчики — по морскому порту Новороссийска, а СБУ — атаковали Туапсинский НПЗ.

В результате операций в Севастопольской бухте «всю ночь было фаер-шоу». Попадание было, в частности, и по электроподстанции Севастопольская, что привело к отключениям электроснабжения.

В морском порту Новороссийска были слышны взрывы в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции.

Кроме того, по данным источников NV, дроны СБУ уже второй раз в этом году «посетили» Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать, из-за чего ремонт придется начинать сначала.

«Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, — прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинский „хлопок“ найдет их везде!», — отметил информированный источник.