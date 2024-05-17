Кремлю критически необходимо перемирие Александр Коваленко

17.05.2024, 16:07

Пауза и информационная перезагрузка.

На самом деле ожидаемо, и дальше я объясню почему.

В интервью китайскому агентству «Синьхуа» Путин высоко оценил китайский мирный план, суть которого заключается в том, чтобы начать переговоры между Украиной и Россией на нынешней линии фронта и без вывода российских войск.

Это фактически то, что так нужно России, – сохранение захваченных территорий и передышка для восстановления потенциала, после чего, через год – два, война начнется с новой силой. Но сейчас России критически нужна пауза.

Наступление, которое началось с октября 2023 года и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас показательно продолжается в Харьковской области. Таким образом Путин умышленно пытается показать, что его армия может наступать по всем фронтам, и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах.

Российская армия истощается боями и накапливает ресурс. Удары уже давно перекинулись на территорию России, на 1500 километров от границы с Украиной. Весь мир видит, что украинцы не боятся бить вглубь российской территории, а россияне против таких ударов практически беззащитны.

Путину срочно нужна пауза и информационная перезагрузка. Не только для восстановления сил и средств и накопления их в большем количестве, чем были до полномасштабного вторжения, но и банально ему нужен год информационной тишины, чтобы забылось то, насколько российская армия опозорилась в Украине и насколько она беспомощна даже в вопросах защиты собственной страны.

А потому такое заявление Путина вполне предсказуемо и с учетом того, какими причинами оно вызвано, можем сделать не двусмысленный вывод о том, как на него следует реагировать.

Александр Коваленко, «Фейсбук»