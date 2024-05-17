Западные пилоты для Украины Андерс Аслунд

17.05.2024, 17:12

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Что нужно сделать для Киева прямо сейчас.

Прошло уже больше двух лет после нападения России на Украину, а у Запада, что поразительно, до сих пор нет единой стратегии.

Помимо поставок крайне необходимых боеприпасов и оружия, Запад мало что делает для нужд Украины.

Как могла бы выглядеть эффективная стратегия? Прежде всего, западным правительствам надо определить общие цели. Украина обязана изгнать российские войска и вернуть все территории, которая она потеряла после 2014 года; Россию нужно заставить выплатить военные репарации в качестве компенсации Украине (Всемирный банк оценивает стоимость восстановления страны в течение ближайших десяти лет примерно в $500 млрд); тысячам украинцев, которые были депортированы в Россию, нужно предоставить возможность вернуться; десятки тысяч предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими войсками, следует расследовать, а виновных наказать.

Запад больше не может ограничивать себя обещаниями помогать Украине «столько времени, сколько понадобится». Вместо удерживания Украины от атак на российские стратегические и военные объекты, Запад должен приветствовать такие удары. Проигрыш в этой войне — это лучшее, что может случиться с Россией. Как показывает история, военные поражения обычно приводили к реформам и смене руководства в стране: так случилось после Крымской войны (1853−1856 годы), Русско-японской войны (1904−1905) и войны в Афганистане (1979−1988). Владимир Путин вернул в Россию сталинские репрессии и сделал выбор в пользу бесконечной войны; этот проект, вероятно, завершится его крахом и гибелью. Хотя смена режима является, конечно, делом россиян, Запад должен приветствовать подобную перспективу.

Многие считают, что в затяжной войне у России имеется преимущество — просто потому, что у нее больше численность населения и размеры экономики, чем у Украины (хотя США проиграли во Вьетнаме и Афганистане после длительных войн). Как бы то ни было, продолжительная война, несомненно, обойдется каждому гораздо дороже. Именно поэтому для приближения украинской победы Западу следует прибегнуть к тактике «шок и трепет», которую бывший госсекретарь США Колин Пауэлл использовал во время войны в Персидском заливе.

Это означает, что нужно как можно скорее отправить Украине самые лучшие виды обычных вооружений, а не продолжать понемножку поставлять старое оружие, как это делается сейчас. Никто не сможет использовать это оружие лучше, чем опытные украинские солдаты. Если Украина проиграет, российские войска пойдут маршем на Европу, чтобы реализовать неоцаристские амбиции Путина, желающего восстановить Российскую империю. Народ Украины сражается и умирает, чтобы защитить Европу, поэтому наименьшее, что может сделать Запад, это дать украинцам все необходимое для победы. Дания и страны Балтии уже подали пример, которому должны последовать остальные.

В частности, Запад должен обеспечить Украину мощным оружием дальнего радиуса действия (например, ракетами ATACMS и Taurus), а также сильными военно-воздушными силами, чтобы украинцы могли получить превосходство в небе. Поскольку тысячи добровольцев с Запада отправились сражаться за Украину на линии фронта, почему бы к ним не присоединиться и западным пилотам? Украине нужна надлежащая противовоздушная оборона. Абсурдно, что Запад объявил Россию, а не Украину, бесполетной зоной.

Видные американские генералы в отставке — Бен Ходжес и Филип Бридлав — уже давно говорят, что Крым, вероятно, сыграет решающую роль. Еще в середине XIX века адмирал Российского императорского флота Павел Нахимов отмечал, что тот, кто контролирует Севастополь (крупнейший порт в Крыму), контролирует Черное море. Очевидно, что контроль Украины над этим городом должен стать одной из важнейших стратегических целей. Чтобы отрезать Россию от Крыма, Украине надо будет разрушить мосты через Керченский пролив, которые ведут на полуостров.

Чтобы заставить Россию выплатить военные репарации Украине, Западу следует конфисковать замороженные им резервы российского центрального банка в размере $300 млрд. Канада и США уже приняли законы, разрешающие сделать такой шаг; и они должны его сделать, а Евросоюзу следует последовать их примеру. Просто немыслимо, что Россия может безнаказанно нарушать международное право, но при этом ее собственность на Западе остается под защитой. Пока продолжается война, Западу надо будет ежегодно предоставлять Украине $100 млрд: как минимум $50 млрд на военную помощь, $40 млрд на финансирование гражданского правительства и $10 млрд на гуманитарную помощь.

Хотя западные санкции против России нанесли ей определенный урон, их необходимо обязательно усилить. Из-за введенных санкций российская экономика не растет с 2014 года, а ее экспортные доходы в прошлом году снизились на 26%. С целью дальнейшего ужесточения санкций все западные правительства должны ввести запретительные пошлины на весь импорт из России — именно этим сейчас занимается ЕС в отношении российской аграрной продукции. Западные страны уже лишили Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а максимальные пошлины, разрешенные Всемирной торговой организацией, весьма высоки. Поскольку западные страны сейчас очень мало торгуют с Россией, повышение пошлин уже не окажет сколь-либо существенного влияния на инфляцию на Западе. А учитывая, что их таможенная система хорошо функционирует, проблемы с соблюдением новых правил будут минимальны.

Во время Холодной войны западные правительства сотрудничали в рамках Координационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ), чья штаб-квартира размещалась в Париже. Этот орган следует восстановить для обеспечения более эффективного контроля над экспортом в Россию продукции двойного назначения. Кроме того, следует скоординировать, усилить и упростить персональные санкции. Все юрисдикции, вводящие санкции, должны договориться об одинаковых правилах, вводить одинаковые санкции и обмениваться конфиденциальной информацией о причинах их введения.

Тем временем россиян, которые осуждают войну и уезжают из России, следует исключить из санкционных списков во всех юрисдикциях. И надо прекратить терпимо относиться к тому, что находящиеся под санкциями олигархи секретно владеют активами на Западе. Стоит также задуматься о том, как можно наказать западные компании, которые продолжают работать в России, поддерживая российское правительство налогами и иными способами. Одна разумная идея уже есть: эти компания должны будут заплатить штрафы в размере, соответствующему их платежам России.

Наконец, Евросоюзу следует начать переговоры с Украиной о вступлении в союз, а НАТО надо воспользоваться своим юбилейным, 75-м саммитом в Вашингтоне в июле и сделать Украине официальное приглашение о вступлении. В прошлом году на саммите в Вильнюсе значительное большинство стран НАТО уже поддерживали такой шаг. Нет никаких причин не сделать его в этом году в рамках общей и единой западной стратегии.

Андерс Аслунд, New Voice