В Беларусь идут грозы 17.05.2024, 17:17

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Но днем будет тепло.

В субботу, 18 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью будет преимущественно без осадков, а утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — восточный, юго-восточный от слабого до умеренного.

Термометры ночью покажут 6-12 тепла, местами по юго-западу страны ожидается 3-5 выше нуля. Днем воздух прогреется до +20...+26.