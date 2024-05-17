Фицо сделали еще одну операцию 2 17.05.2024, 17:23

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Состояние премьера Словакии — тяжелое.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого ранее совершили покушение, пришел в сознание после очередной операции. По словам врачей, его состояние все еще остается очень тяжелым.

Об этом сообщает Denník N со ссылкой на директора больницы в Банска-Бистрице Мирьям Лапуникову.

«Премьер-министр находится в сознании, он по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Лапуникова сообщила, что премьер-министру сделали контрольную компьютерную томографию и по результатам удалили омертвевшие ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения.

«Состояние пациента действительно тяжелое», — подчеркнула врач.