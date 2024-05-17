закрыть
17 мая 2024, пятница, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фицо сделали еще одну операцию

2
  • 17.05.2024, 17:23
  • 1,504
Фицо сделали еще одну операцию

Состояние премьера Словакии — тяжелое.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого ранее совершили покушение, пришел в сознание после очередной операции. По словам врачей, его состояние все еще остается очень тяжелым.

Об этом сообщает Denník N со ссылкой на директора больницы в Банска-Бистрице Мирьям Лапуникову.

«Премьер-министр находится в сознании, он по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Лапуникова сообщила, что премьер-министру сделали контрольную компьютерную томографию и по результатам удалили омертвевшие ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения.

«Состояние пациента действительно тяжелое», — подчеркнула врач.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов