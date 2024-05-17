закрыть
17 мая 2024, пятница, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украину через Европу поступали белорусские растворители

3
  • 17.05.2024, 17:32
В Украину через Европу поступали белорусские растворители

Их использовали для незаконного производства топлива.

Украинские следователи из Бюро экономической безопасности обратились за международной помощью к Чехии и Латвии в деле о незаконных поставках белорусских и российских растворителей через словацкие, латвийские и чешские компании в Украину. Их использовали для незаконного производства топлива, заметило «Радыё Свабода».

В частности, как отмечается в одном из таких обращений, украинская компания покупала растворители в Словакии, Чехии и Латвии, перечисляла деньги на их счета, а те перечисляли полученные финансовые средства на банковские счета одного предприятия в России и одного — в Беларуси.

Это дело завели в феврале 2023 года, но первые судебные решения в нем не публиковались, поскольку отдельные процессуальные действия рассматривались на закрытых заседаниях суда.

По данным следствия, метанол (метиловый спирт) поставляли на территорию Украины для незаконного производства горюче-смазочных материалов и потом реализовывали предприятиям реального сектора экономики.

Украинские следователи попросили у своих зарубежных коллег возможность получить документы компаний, которые занимались этими поставками в Украину. В частности, следствие интересуют контракты, накладные, экспертизы, декларации и другие документы, которые обычно оформляются при поставках и транспортировке продукции.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов