В Украину через Европу поступали белорусские растворители 3 17.05.2024, 17:32

Их использовали для незаконного производства топлива.

Украинские следователи из Бюро экономической безопасности обратились за международной помощью к Чехии и Латвии в деле о незаконных поставках белорусских и российских растворителей через словацкие, латвийские и чешские компании в Украину. Их использовали для незаконного производства топлива, заметило «Радыё Свабода».

В частности, как отмечается в одном из таких обращений, украинская компания покупала растворители в Словакии, Чехии и Латвии, перечисляла деньги на их счета, а те перечисляли полученные финансовые средства на банковские счета одного предприятия в России и одного — в Беларуси.

Это дело завели в феврале 2023 года, но первые судебные решения в нем не публиковались, поскольку отдельные процессуальные действия рассматривались на закрытых заседаниях суда.

По данным следствия, метанол (метиловый спирт) поставляли на территорию Украины для незаконного производства горюче-смазочных материалов и потом реализовывали предприятиям реального сектора экономики.

Украинские следователи попросили у своих зарубежных коллег возможность получить документы компаний, которые занимались этими поставками в Украину. В частности, следствие интересуют контракты, накладные, экспертизы, декларации и другие документы, которые обычно оформляются при поставках и транспортировке продукции.